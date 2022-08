Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr Klima-Aktivisten in Akschoon

Dat is üm un bi een Johr her, dor is de Hamborger Sietas Warft Pleite gahn. Un nu geiht de Utverkoop sien Enn to. Morgen haalt se en 200 Meter langet Swömmdock af. Dat is dat gröttste Deel vun de Utrüsten. De Flensborger Warft FSG hett sik dat sekert. Dat Stahlkoloss warrt vun Schleppers na'n Noorden henbröcht. De Staatsanwaltschop Hamborg ermiddelt wieldes wegen Insolvenzverschleppen bi Sietas. // Stand 25.08.2022, Kl. 9:30

