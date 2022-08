Stand: 25.08.2022 09:30 Uhr Demonstratschonen gegen den Krieg

Poor dusend Minschen in Düütschland sünd güstern gegen den Krieg op de Straat gahn. In Berlin trocken an'n Avend üm un bi 3.500 Minschen vun de Gedächtniskark hen na 't Brandenborger Door. Vele dorvun hebbt dorbi ukrainsche Flaggen schwenkt. Ok in anner Städer geev dat Akschonen. Ünner anner'n in Frankfurt an'n Main un in Mainz. // Stand 25.08.2022, Kl. 9:30

