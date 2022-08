Stand: 24.08.2022 09:30 Uhr Enn bi’t Tarifverhanneln

Lüüd, de in de Containerbedrieven in’n Haven arbeiden doot, de kriegt bet to 9,4 Perzent mehr Geld. Dat is bi’t Verhanneln över de Tarifen för de düütschen Noordseehavens rutsuert. Nu schüllt dor noch de Liddmaten vun Ver.di to fraagt warrn, ehr dat de Warkschop Ja to den Utgliek seggt. De Tarifverdrag schall för twee Johr lang gellen.

/ Stand: 24.08.2022, Klock 9:30

