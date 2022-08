Stand: 24.08.2022 09:30 Uhr Tschentscher in Uruguay

Üm nawassen Energie geiht dat ok bi de Süüdamerika-Reis vun Hamborgs Eersten Börgermeister Peter Tschentscher. Sien twete Statschoon is Montevideo. Dor hebbt de Havenverwalten vun Uruguay un de Haven Hamborg en gemeensaam Afkamen ünnerschreven. Se wüllt sik uttuuschen, wat se bi dat Thema al lehrt hebbt un wat se för Ideen hebbt. In Uruguay kaamt 98 Perzent vun de Energie, de bruukt warrt, vun Sünn, Wind un Water.

