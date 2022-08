Stand: 24.08.2022 09:30 Uhr Besöök op de Elphi-Plaza

Tominnst för een Johr lang köst en Besöök op de Elv-Philharmonie-Plaza ok wieder nix. Dor hett de Kultur-Utschuss Ja to seggt. Liekers, de Saak is noch nich vun’n Disch. De Bedrieversellschop ELBG schrifft rode Tallen – un de Stadt gifft keen Geld dorto. Kultursenater Carsten Brosda see, se wüllt nu kieken, wat dat Huus op Duer de högeren Utgaven över mehr Innahmen utglieken kann, oder wat de Stadt doch Geld dorto gifft.

