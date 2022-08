Stand: 24.08.2022 09:30 Uhr Unfall in Winterhuud

In Winterhuud hett sik en Auto överslaan. En junge Fro weer mit ehren Wagen in de Heinrich-Herz-Straat jichtenswo gegen fohrt. Dör den Opprall is dat Auto ümkippt un op’t Dack liggen bleven. De Fro hett an een Hand wat afkregen, man kunn sülvst utstiegen.

