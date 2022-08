Stand: 23.08.2022 09:30 Uhr Energie ut Kanada

Energie is knapp un düer worrn – dorüm is Bunnskanzler Olaf Scholz opstunns in Kanada to Besöök. Dor will he vundaag en Afkamen för de Produkschoon vun ümweltfröndlichen Waterstoff ünnerteken. Dat geiht dorbi üm en Anlaag för Windenergie, de in Neefundland an de kanad‘sche Oostküst boot warrn schall. De Energie schall vun dor ünner annern ok na Düütschland levert warrn. //Stand 23.08.2022 Kl. 9:30

