Stand: 23.08.2022 09:30 Uhr Striet in de FDP

Se hebbt sik drapen, üm en Utweg to finnen – den gifft dat aver nich. De Hamborger FDP hett jümehren Striet in de Partei an’n Avend nicht bileggen kunnt. De Böversten vun de Partei, de wullen nich seggen, dat se wat verkehrt maakt harrn bi dat, woans se mit den de Jugend-Organisaschoon ümgahn sünd. De jungen Liberalen, de meent, dat de FDP Spitz se för‘t Betritteln bestrafen will. Nu schall en Schiedsgericht in de Partei över de Saak uurdelen. //Stand 23.08.2022 Kl. 9:30

