Stand: 22.08.2022 09:30 Uhr Schoolbeginn för de Lütten

Düsse Week geiht för Dusende Kinner in Hamborg de Schooltiet los – un ok de föfften Klassen fangt nu an. Vundaag un morgen hefft de mehrsten vun de bummelig dörtigdusend Schölers jümehrn eersten Schooldag. | Stand 22.8.22 Kl. 9:30

