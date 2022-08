Stand: 22.08.2022 09:30 Uhr Tarifstriet in'n Haven

Dat is middewiel de teihnte Tarifrunn bi de Havenarbeiders: In'n Striet twüschen de Arbeitgevers un de Warkschop Verdi warrt vundaag in Bremen snackt. Streikt hefft de Havenarbeiders in'n Tarifstriet ok al – eenmal ok achtunveertig Stünn. | Stand 22.8.22 Kl. 9:30

