Düsse Week: Energiespoorplaan för Hamborg

Stand: 19.08.2022 11:00 Uhr

Dat Gas warrt ja knapp. Nu gifft dat för Hamborg en groten Energiespoorplaan. Umweltsenater Jens Kerstan hett em Dingsdag vörstellt. In de Kontoren vun de Stadt dörv blots noch op 20 Graad inbött warrn. De Klimaanlagen dörvt de Rüüm blots noch op hööchstens 26 Graad daalköhlen. Kerstan see, ok in Parks schall dat nich mehr so veel Licht geven – tominnst dor, wo dat ok denn noch seker noog is. Afstellen wüllt se ok noch en Reeg Borns, dor mang ok de Alsterfontään.

