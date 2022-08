Stand: 19.08.2022 09:30 Uhr Ne’en Weg bi Wahnungsbo

Üm den Bo vun Wahnungen in Hamborg steiht dat ja leeg. Dor will de Stadt nu gegenan stüern. Dorothee Stapelfeldt, Senatersch för Stadtentwickeln, plaant de Bo-Verornen to ännern. Dat schall eenfacher warrn en Wahnung to boen. Denn wüllt se ok mehr Saken op digitalen Weg genehmigen, so dat de ganze Afloop fixer geiht.

/ Stand: 19.08.2022, Klock 9:30

