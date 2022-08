Stand: 19.08.2022 09:30 Uhr ARD-Düütschlandtrend

Allens warrt dürer – un nu verhoolt de Düütschen sik ok al anners. Mehr as twee Drüttel versöökt middewiel weniger an Energie to bruken, üm Geld to sporen. Dat kann een ut den ARD-Düütschlandtrend rutlesen. Jeedeen Tweten seggt, dat he weniger inkopen deit un nich mehr so faken in’t Restaurang oder Kino geiht.

/ Stand: 19.08.2022, Klock 9:30

