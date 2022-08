Stand: 19.08.2022 09:30 Uhr Leichtathletik EM

Dor harr nüms mit rekent: Bi de Leichtathletik-Europameisterschop in München hett Konstanze Klosterhalfen Gold över 5.000 Meter wunnen. Malaika Mihambo, de al bi’t letz Mal wunnen harr, is düt Johr twete bi’t Wietspringen worrn. Un ok Hoochspringer Tobias Potye hett de Sülver-Medallje kregen.

/ Stand: 19.08.2022, Klock 9:30

