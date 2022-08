Stand: 18.08.2022 09:30 Uhr Anna von Treuenfels in’t Sommerinterview

Sluss mit den Striet – dat bruukt de Hamborger FDP hoochnödig, see de FDP-Börgerschopsafornte Anna von Treuenfels in’t Sommerinterview vun NDR 90,3 un dat Hamborg Journal. In de Partei hebbt se sik al en Tietlang in de Wull. Veer Jungliberalen schüllt ut de Partei rutsmeten warrn. In de FDP gaht de Lüüd to groff mitenanner üm, so Treuenfels. Wat se sik nochmal wedder as böverste Kandidatin opstellen lett, dat is noch nich kloor.

Stand: 18.08.2022, Klock 9:30

