Stand: 17.08.2022 09:30 Uhr Mehrweertstüer op Gas-Ümlaag

Ok de Bunnsregieren söcht graad na Wegen, wat se bi de Gas-Ümlaag dreihen kann, so dat dat för de Lüüd nich so veel köst. De EU-Kommisschon will man mit Macht, dat baven op de Ümlaag noch Mehrweertstüer betahlt warrt. Dat schullen de Börgers nich böhren, heet dat vun de Bunnsregieren. Se kickt nu, wo dat maakt warrn kunn, dat dat Geld, dat dorför betahlt warrn müss, wedder an de Lüüd torüchgeven warrn kunn. | Stand 17.8.2022 Kl. 9:30

