Wolfgang Petersen is doot

De düütsche Regisseur Wolfgang Petersen is in't Üller vun eenunachtig Johr dootbelven. Groot rutkamen weer he in’t Johr 1981 mit'n Film "Das Boot". Achterher hett he denn ok in Hollywood dreiht: Blockbusters so as "Outbreak" un "Air Force One". Opwussen is Petersen in Hamborg. Bunnskanzler Olaf Scholz hett em as en "besünnern Verteller" wöördigt. | Stand 17.8.2022 Kl. 9:30

