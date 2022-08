Stand: 16.08.2022 09:30 Uhr Rheinpegel wiet ünnen

In'n Rhein is in düsse Daag lang nich mehr so veel Water binnen as sünst. Vun dor warrt nu Rekorddeepständ mellt. Dat liggt doran, dat dat graad so dröög is. För'n Rhein bi Emmerich in Nordrhein-Westfalen weer en Pegelstand vun Null mööglich, heet dat vun de Ämter. | Stand 16.8.2022 Kl. 9:30

