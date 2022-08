Stand: 15.08.2022 09:30 Uhr Fischstarven in de Oder

Woso in de Oder so vele Fische dootblievt weet een jümmer noch nich. Een hett de doden Deerten op Quecksülver un anner Swoormetallen ünnersöcht man betto keen giftige Middels dor binnen funnen. Dat hett de poolsche Ümweltministersch na en Krisendrepen seggt. De Proven vun de Fischen süllt nu op 300 anner Schaadstoffen ünnersöcht warrn, ok op Pestiziden. // Stand 15.08.2022, Kl. 9:30

