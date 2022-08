Stand: 12.08.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Protestcamp in’n Volkspark

In den Altnoer Volkspark staht en Barg grote Telten – dat is dat Protestcamp. Siet Dingsdag kaamt dor mehrere dusend Aktivisten tosamen. Se diskereert mitenanner un demonstreert ok. De Lüüd schüllt marken, wo leeg dat üm dat Klima steiht un wat dor allens noch na kümmt. Mit dorbi sünd woll ok Linksextremisten, weer vun den Verfatensschutz to hören.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 13.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch