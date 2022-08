Stand: 12.08.2022 09:30 Uhr Coronatallen

Nu is de hööchste Stand bi de Corona-Sommerwell woll vörbi, dor geiht tominnst dat Robert-Koch-Institut vun ut. In Düütschland is de Söven-Daag-Inzidenz verleden Week üm 27 Perzent na ünnen gahn. Un ok in all Öllersgruppen sackt se daal. Denn mööt ok weniger Lüüd vunwegen Corona na’n Dokter oder na’t Krankenhuus. Liekers: För dat Sundheitssystem is dat jümmers noch en grote Last.

/ Stand: 12.08.2022, Klock 9:30

