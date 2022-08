Stand: 11.08.2022 09:30 Uhr Angreep an'n Diebsteich

In Bahrenfeld hett woll nich mehr veel fehlt, un dor harr een en Fru sexuelle Gewalt andoon. En Mann hett de 31-Johrige an'n Bahnhoff Diebsteich angrepen. De Fru hett sik to Wehr sett un na Hölp ropen. De Mann leet vun ehr af un is flücht. De Fru harr en Schock. Nu söcht de Polizei na den Keerl, de woll twüschen 30 un 40 Johr oolt ween sall. Keen wat vun dorvun mitkregen hett, sall sik bi de Polizei mellen. // Stand 11.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch