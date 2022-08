Stand: 11.08.2022 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Priesgeld mööt sik de Volleyballers vundaag swoor verdenen, denn wi kriegt vundaag alltohoop en Oscar. So heet dat Hooch wat uns opstunns en Warms vun bet to 31 Graad bringt. Opstunns meet wi in noch Graad.

Un wokeen dat noch to koolt is, de kann sik op morgen freien, dor kriegt wi sogor bet to 32 Graad. // Stand: 11.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch