Stand: 10.08.2022 09:30 Uhr Truerfier för Uwe Seeler

Hamborg un Football-Fans op de hele Welt seggt hüüt adjüüs to Uwe Seeler. In’t Volksparkstadion gifft dat vun Klock twee af an en grote Truerfier, na de jeedeen henkamen kann. Dusend Ehrengäst sünd inlaadt, dor mang ok Bunnskanzler Olaf Scholz. Blangen Börgermeister Peter Tschentscher seggt ok Comedian Olli Dittrich en poor Wöör to’n Afscheed. He weer en goden Fründ vun Seeler. De HSV rekent dormit, dat dat Stadion vull warrt.

/ Stand: 10.08.2022, Klock 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch