Stand: 10.08.2022 09:30 Uhr Coronaregeln för den Harvst

Warrt dat in’n Harvst vunwegen Corona wedder en Plicht geven, en Mask optosetten? Oder Oplagen, wo veel Lüüd in en Gebüüd rin dörvt? Dor snackt Bund un Länner opstünns över. Hamborgs Soziaalsenatersch Melanie Leonhard meent, de Vörslääg vun Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach mööt noch beter maakt warrn. Plaant is, dat jeedeen, de frischt impt is, keen Mask dregen mutt. Woans dat kontrolleert warrn schall, dat is nich kloor.

/ Stand: 10.08.2022, Klock 9:30

