Stand: 10.08.2022 09:30 Uhr De School geiht wedder los

Noch goot een Week, denn fangt de School in Hamborg wedder an. Un dat schall ahn Corona-Oplagen aflopen, see Schoolsenater Ties Rabe. De Scholen maakt sik liekers praat un hebbt Luftfilters un Coronatests in de Achterhand. De Dokters för Kinner un junge Lüüd in Düütschland hebbt al rutstellt: Dat schull keen Plicht geven, an de School en Mask to dregen.

