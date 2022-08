Stand: 10.08.2022 09:30 Uhr Plaans Stüern daaltosetten

Siet Maanden klattert de Priesen allerwegens na baven. Woans kann een Privaathuushoolden wat vun de Last nehmen? Dor stellt Bunnsfinanzminister Christian Lindner hüüt sien Plaans to vör. Snackt warrt doröver, dat Kinnergeld un ok den Grundfreebedrag hoochtosetten. Dat wörr heten, dat jeedeen, de weniger as bummelig 10.600 Euro in’t Johr verdeent, keen Stüern betahlen mutt.

Stand: 10.08.2022, Klock 9:30

