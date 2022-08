Stand: 10.08.2022 09:30 Uhr Scheten op Atoomkraftwark Saporischschja

Bi den Krieg in de Ukraine güng dat opletzt vör allen üm dat Atoomkraftwark Saporischschja. Russland un de Ukraine smiet een den annern vör, dat AKW beschaten to hebben. De Internatschonale Atoomenergie-Behöörd vermellt nu: En direkte Gefohr gifft dat nich. De Strahlenweerten sünd so hooch as begäng.

/ Stand: 10.08.2022, Klock 9:30

