Polizei ünnersöcht na Scheten in Shisha-Bar

Goot twee Weken is dat nu her, dat en 27-Jöhrige in en Shisha-Bar an de Lübecker Straat dootschaten worrn is. De Polizei söcht na twee Mannslüüd, de dat daan hebbt. Nu hebbt se Fotos vun de beiden rutgeven. Dor sünd twee Mannslüüd op to sehn, de Mützen un OP-Masken op hebbt. Se schüllt direktemang op den 27-Jöhrigen togahn ween. Vun Lüüd, de em kennt hebbt, weer to hören, dat he woll mit Drogengeschäften to doon harr.

Stand: 10.08.2022, Klock 9:30

