Ünnersöken in Cum Ex Schandaal

200.000 Euro in en Sluutfack, kettelige Chat-Verlööp un Henwiesen op löschte Mails bi de Behörden: Över den Cum Ex-Schandaal rund üm de Warborg-Bank steiht opstunns överall wat to lesen. De Parlamentar'sche Ünnersökensutschuss vun de Börgerschop will nu opklären, wat dor allens achter stickt. Dorför dreept se sik vundaag dat eerste Mal na de Sommerpaus un wüllt Tügen befragen. Tokamen Week sall denn de Ünnersökensutschuss ok nochmal Bunnskanzler Olaf Scholz dorto utfragen. // Stand 09.08.2022, Kl. 9:30

