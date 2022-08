Stand: 09.08.2022 09:30 Uhr Füer in Looksteedt

Eppendörp, Looksteedt un de Stadtdelen an de Alster - överall dor harrn de Lüüd vunmorgen den Röök vun Rook in de Nees. In de Oosterfeldstraat hett dat in en Lagerhall brennt. Dat Füer hebbt se opstunns al wedder löscht. To Schaden kamen is dorbi nüms. // Stand 09.08.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch