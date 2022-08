Stand: 08.08.2022 09:30 Uhr Passaag warrt afreten

En paar Maanden is se al leddig, nu schall de ole Gänsemarkt-Passaag afreten warrn. Tokamen Maand geiht't los. So plaant dat dat Ünnernehmen, to dat de Passaag tohüürt – de Signa Real Estate. An de glieke Steed schall denn ne boot warrn – ok wedder en Passaag, mit lütte un grote Ladens, veel Gastro un ok 22 Apartments. De Signa sä, so wat harr sik in't ole Huus nich ümsetten laten. | Stand 8.8.2022 Kl. 9:30

