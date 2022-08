Stand: 08.08.2022 09:30 Uhr SPD to'n Fall Schröder

Hett Ex-Kanzler Gerhard Schröder noch en Tokunft in de SPD? In de Fraag will de Partei woll vundaag wat besluten. Gegen Schröder löppt in de SPD en Ordnungsverfahren. Dat hett dormit to doon, dat Schröder goot mit'n russischen Präsidenten Wladimir Putin kann – in de Ogen vun einige en beten to goot. Mööglich is, dat Schröder ut de SPD rutsmeten warrt – dat is man rechtlich nich so licht. Denkbor is ok, dat Schröder en Rüffel kriggt or dat siene Mitgliedsrechten utsett warrt. | Stand 8.8.2022 Kl. 9:30

