Stand: 08.08.2022 09:30 Uhr Attacken op Kernkraftwark

Dat grötste Atomkraftwark in Europa steiht in Saporischschja in de Ukraine. Güstern is wedder op de Anlaag schoten worrn – al dat twete Mal in de verleden Daag. Dorbi is woll en Lager för Brennstääv drapen worrn. Spleten weren dicht bi en aktiven Reaktor inslaan. De russische un de ukrainische Siet wullen dormit nix to doon hebben. De een smiet de anner vör, doran Schuld to hebben. De Internatschonale Atomenergiebehöörd will nu bi de twee Parteien dörsetten, dat sik Experten, de mit keen vun de twee Sieden wat to doen hefft, de Anlaag ankieken künnt. | Stand 8.8.2022 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch