Stand: 08.08.2022 09:30 Uhr Wapenroh in Nahoost

In'n ne'n Konflikt twüschen Israel un de Palästinensers sünd sik de twee Parteien enig worrn, dat nich mehr schoten warrn schall. An'n Avend hefft se dat kunnig maakt; al in de Nacht is dat in Kraft sett worrn. Kort dorvör geev dat man noch Luftangrepen un Attacken mit Raketen. Wo lang de Roh anhoolt, is nich rut. | Stand 8.8.2022 Kl. 9:30

