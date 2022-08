Stand: 05.08.2022 09:30 Uhr Sommergewidder in’n Noorden

Vunnacht müss de Hamborger Füerwehr to en groten Insatz rut: En Blitz harr in en Huus för mehr Parteien in Heimfeld inslaan. Dat Huus hett brennt, to Schaden kamen is nüms. Man opstünns köönt de Lüüd dor nich binnen wahnen. Denn is bi dat Sommergewidder en Boom op de S-Bahngleisen twüschen Bardörp un Woolddörp fullen. Güstern Avend kunnen dor keen Töög mehr fohren. Ok Bahnen vun’n Feernverkehr stünnen still: an’n Avend un in de Nacht twüschen Hamborg un Bremen un twüschen Hamborg un Hannover. Ok dor geev dat Schadens dör dat Unwedder. Eerst siet den fröhen Morgen fohrt de Töög wedder.

/ Stand: 05.08.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch