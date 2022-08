Stand: 05.08.2022 09:30 Uhr Cum-Ex-Schandaal

In den Cum-Ex-Schandaal sünd in de Hamborger Finanzbehöörd woll en ganzen Barg E-Mails löscht worrn. Dat steiht tominnst in en Bericht vun de Kölner Staatsanwaltschop. Dor geiht dat üm de Bedregeree mit Stüern vun de Hamborger Warburg-Bank. De Afornten vun den Parlamentaarschen Ünnersökensutschuss vun de Börgerschop hebbt den 140 Sieden langen Bericht tostüert kregen. De Utschuss schall ok en Tügin utfragen, wat dat mit en keddeligen Chat mit en Finanzbeamtin op sik hett.

/ Stand: 05.08.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.08.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch