Stand: 04.08.2022 10:15 Uhr Watergas in Hamborg

Op lange Sicht schall uns ok Watergas, also Waterstoff hölpen, dat wi vun Eerdgas wegkaamt. Dat Watergas kann een ut Stroom maken, un in Hamborg kann dat Nett mit de Ruhre dorför fröher boot warden, as betto plaant. Dat Bunns-Wirtschopp-Ministerium ünnerstütt dat Ansinnen un hett Ja seggt, dat’n mit dat Boogen tokamen Johr al anfangen kann. Op’t Eerst sünd veerdig Kilometer plaant, vun de tokamen Watergas-Anlaag in Muurborg bet na de Ünnernehmen in’n Hoben hen. / Stand: 04.08.22 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.08.2022 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch