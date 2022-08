Stand: 04.08.2022 10:15 Uhr Füer in’n Grunewald

In’n Grunewald in Berlin is en groot Füer utbraken, de Füerwehr is in’n Insatz dor. As dat utsüht, hett en nich plante Exploschoon op en Sprengplatz vun de Polizei dat Füer utlöst. Dor warrt to’n Bispeel jichtenswo funnen Munitschoon lagert un unschädlich makt. De Berlinsche Füerwehr versöcht opstunns dat aftowehren, dat noch mehr Blindgängers Füer fangt un in de Luft gaht. / Stand: 04.08.22 Klock 09:30

