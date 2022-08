Stand: 03.08.2022 09:30 Uhr 9-Euro-Ticket

Veer Weken löppt dat noch, dat 9-Euro-Ticket för Bus un Bahn. Un dat is so goot annahmen worrn, dat dat en Nafolger geven schall. Dat wüllt Fohrgäst un Politikers bunnswiet – ok bi uns in Hamborg sünd sik Senaat un Opposischoon eens doröver. Noch nich kloor is, woans en ne’et - wenn’t geiht ok bunnswietet - Anbott utsehn un wokeen dat betahlen schall. //Stand 03.08.2022 Kl. 9:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch