Restaurant-Kris' dör Corona

De Hamborger Gastronomie is noch nich wedder so op de Been, as se dat vör de Corona-Tiet weer. Bet hüüt hebbt bummelig 1.200 Restaurants dichtmaakt. So steiht dat in en Senaats-Antwoort op en FDP-Anfraag. Aver de Laag is nich in all de Stadtdelen gliek. In de Binnenstadt hebbt vele Restaurants opgeven, man in de Bezirken Noord, Horborg un Bardörp, dor sünd, allens tosamentellt, mehr dortokamen. // Stand: 02.08., Klock 09:30



