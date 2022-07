Stand: 29.07.2022 11:00 Uhr Düsse Week: ADAC wohrschaut vör Staus

Düsse Week Maandag hett de ADAC dor al vör wohrschaut: Düt Wekenenn warrt een vun de leegsten in düsse Saison, wat den Stau angeiht. In Bayern un Baden-Württemberg fangt de Ferien an. Un Urlaubers ut Skandinavien, Noordrhein-Westfalen, Sleswig-Holsteen un Mekelborg-Vörpommern fohrt wedder trüch nahuus. In Hamborg is dütmal de Elvtunnel in Richt Noorden afsparrt.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt - 30.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.07.2022 | 09:30 Uhr

