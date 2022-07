Stand: 29.07.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Truerfier för Uwe Seeler

Nu steiht de Termin för de Truerfier för Hamborgs Ehrenbörger Uwe Seeler fast: Dat is de 10. August. Middeweken is dat bekannt geven worrn. De Fier schall in’t Volksparkstadion ween, henkamen dörv dor jeedeen. Hamborg richt den Afscheed tohoop mit den HSV ut. To Graff kümmt Uwe Seeler denn in’n Kreis vun sien Familie.

