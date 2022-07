Stand: 29.07.2022 11:00 Uhr Düsse Week: Mehr Bodycams för de Polizei

En West un en Helm, de dreegt Polizisten, üm sik to schulen – man ok Bodycams. Nu hett de Hamborger Polizei 64 Kameras bavento köfft. De Schandarms dreegt jüm an de West un köönt jüm in’n Nootfall ok anmaken. Wenn dat mal keddelig warrt, schall dat Roh bringen un Bewiesen sekern. Man den Hamborger Lannsverband vun de Düütsche Polizeiwarkschop langt dat nich. He meent, jeedeen Schandarm mutt mit en Kamera utstaffeert ween.

