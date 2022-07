Stand: 29.07.2022 09:30 Uhr Högere Gaspriesen för de Börgerslüüd

In’n Harvst mutt jeedeen, de Gas kriegen deit, dor mehr för betahlen. Dat hett Bunnswirtschopsminister Robert Habeck güstern künnig maakt. Mehr un mehr Steden verlangt nu, dat de Börgerslüüd wat vun de Last nahmen warrt. De Soziaal-Stütt schull üm hunnert Euro je Kopp un Maand hoochsett warrn. Dat sleit de Böverste vun’t Düütsche Institut för Wirtschopsforschen, Marcel Fratzscher, in de „Rheinische Post“ vör. De Bunnsverband vun de Verbrukerzentraal is dor achteran, dat gau wat beslaten warrt. De Minschen köönt nich bet tokamen Johr töven. / Stand: 29.07.2022, Klock 9:30

