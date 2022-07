Stand: 29.07.2022 09:30 Uhr Koorn ut de Ukraine

En Barg Länner töövt al lang dorop, dat Koorn ut de Ukraine levert warrt. Nu is das eerste Schipp ut dat Kriegsland in Libyen ankamen, see de ukrainsche Botschafter dor. Dat hett Gassen laadt. Verleden Week hebbt de Ukraine un Russland en Afkamen ünnerschreven, dat nu wedder Koorn levert warrn kann. / Stand: 29.07.2022, Klock 9:30

