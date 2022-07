Stand: 29.07.2022 09:30 Uhr Snacken över Imp-Plicht

Wokeen in’t Krankenhuus oder in’t Pleegheim arbeiden deit, de mutt ja gegen Corona impt ween. De Sunsheitsämter hebbt dor en Oog op. In de Stadt Hamborg schall dat düsse Imp-Plicht in Tokunft nich mehr geven, dat verlangt de Hamborgsche Pleegsellschop. Vun Oktober af an gellt blots noch de as kumpleet impt, de al boostert is. Un denn müssen de Sundheitsämter nochmal vun vörn anfangen un bi jeedeen nakieken, wat he al de Sprütt to’n Opfrischen kregen hett. / Stand: 29.07.2022, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch