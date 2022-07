Stand: 29.07.2022 09:30 Uhr Ne’e Informatschonen bi Cum-Ex

In den Cum-Ex Stüerschandaal, bi den dat üm de Warburg-Bank geiht, sünd nu Chats vördag kamen, de keddelig ween kunnen. So as de WDR vermellt, sünd de op dat Handy vun de Finanzbeamtin funnen worrn, de to de Tiet för de Bank tostännig weer. 2016 harr de Stadt fastleggt, dat se mehrere Millionen Euro nich vun de Warburg-Bank trüchverlangt. Dat Finanzamt wull dat vörher anners entscheden. De parlamentaarsche Ünnersökensutschuss will sik dat, wat in den Chat schreven worrn is, bald ankieken. De Akten liggt opstünns noch in Köln, woneem se ünnersöcht warrt. / Stand: 29.07.2022, Klock 9:30

