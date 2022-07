Stand: 29.07.2022 09:30 Uhr Elvtunnel warrt sparrt

De Elvtunnel warrt wedder för 55 Stünnen lang afsparrt. Dütmal in Richt Noorden. Vun Klock 10 an’n Avend bet Maandagmorgen maakt se den Tunnel twüschen Heimfeld un Stellingen dicht. Verleden Wekenenn hebbt se em al na Süden sparrt. All, de mit Auto ünnerwegens sünd, mööt wedder mit Staus reken. Opstünns sünd ja ok jüst in all Bunnslänner Ferien. / Stand: 29.07.2022, Klock 9:30

