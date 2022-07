Stand: 28.07.2022 09:30 Uhr Truerfier Uwe Seeler

Een Week is dat nu her, dor is HSV-Legende Uwe Seeler dootbleven. Nu steiht de Termin för de Truerfier fast. An’n 10. August sall se ween. Un twoors in’t Volksparkstadion. Se reekt dormit, dat Truergäst ut de hele Welt kaamt. Dat Gräffnis finnt denn in’n engsten Kreis statt. Dat wünscht sik de Familie so. // Stand 28.07.2022, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.07.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch